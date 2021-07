Incêndio em vegetação por pouco não atinge casas vizinhas

No sábado, 24 de julho, por volta das 16 horas, na rua Imbaú, no bairro Iguaçu, a Polícia Militar de Araucária prestou apoio a um incêndio ambiental, onde havia o risco de o fogo atingir algumas residências vizinhas. O chamado foi recebido na central da PM, e a pessoa que ligou disse que o fogo começou na vegetação e rapidamente atingiu grandes proporções. Viaturas do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas e conseguiram controlar as chamas e evitar que o pior acontecesse.

Segundo o registro de ocorrências do Corpo de Bombeiros, somente no mês de julho (até a terça-feira, dia 27) foram registrados em Araucária, 36 incêndios em vegetações, sendo 8 deles apenas no dia 24. Os bombeiros orientam que para evitar as queimadas é importante não queimar o lixo, optando sempre pelo descarte no lugar indicado; não jogar cigarro próximo à vegetação; não fazer fogueiras em áreas verdes; não soltar balões; e procurar outros métodos para limpeza de terreno e renovação de pastagem, com apoio dos órgãos públicos interessados. Em caso de incêndio, a população deve ligar para o telefone 193 com urgência.

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021