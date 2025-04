Incidente na Repar causou cheiro forte sentido por moradores na noite desta quarta-feira (2)

Moradores das imediações da Repar entraram em contato com o Jornal Popular na noite desta quarta-feira, 2 de abril, para reportar sobre o cheiro forte de queimado que estavam sentindo no ar. Estes moradores não são apenas de Araucária, mas também de bairros da capital vizinhos à refinaria, como Tatuquara e Vitória Régia. Segundo eles, o cheiro parecia ser de enxofre. Também circularam boatos de que poderia ter ocorrido algum acidente na refinaria, fazendo com que o cheiro e a fumaça se alastrassem por diversas regiões.

Segundo apurado pela nossa reportagem junto ao Sindipetro, um dos sindicatos que representam a categoria de trabalhadores da refinaria, houve, de fato, um incidente que gerou instabilidade operacional na Repar, causando o odor, porém sem danos aos equipamentos e sem feridos. Ainda conforme o Sindipetro, os moradores podem ficar tranquilos porque o problema já foi solucionado.