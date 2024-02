Inclusão: avó e neta autista concluem juntas o curso de Excel ofertado pelo Município

Luciana Aparecida Nunes, 54 anos, tem um amor tão grande pela neta Arielly Louize Lima Marcelino, 20 anos, que é diferente de tudo. Prova disso foi a decisão dela em acompanhar a jovem, que tem autismo, em um curso gratuito de Excel – nível básico ao intermediário, com duração de 40 horas, ofertado pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Mas Luciana não se contentou em apenas levar e buscar a neta, ela decidiu também frequentar todas as aulas. O curso, que contou com a parceria do SENAR, começou no dia 29 de janeiro e encerrou nesta sexta-feira, 9 de fevereiro, com uma confraternização entre os participantes.

A avó disse que este foi o primeiro curso que as duas fizeram juntas e que ficou emocionada com a forma como Arielly foi acolhida por todos. “Ela conheceu gente nova, fez amizades e aprendeu muito com o curso. Todos a trataram super bem e estou muito orgulhosa de poder ter ficado do lado dela o tempo todo”, comemorou. A experiência entre avó e neta foi tão gratificante que elas se empolgaram e já se inscreveram para participar de outro curso gratuito ofertado pela SMTE, o de Inclusão Digital, que terá início no dia 29 de fevereiro. “Além de proporcionar a inclusão de pessoas especiais, os cursos são uma excelente oportunidade para pessoas que muitas vezes não tem condições de pagar e precisam ampliar seus conhecimentos”, afirma. Luciana é uma ‘super vó’, que gosta mesmo é de estudar e estar sempre em busca de novos conhecimentos. “Fui avó com apenas 32 anos, além de Arielly tenho outra neta mais velha, a Adrielly, de 21 anos, que cursa Medicina e o Arthur, de 12 anos, e ainda uma neta de 15 anos da minha outra filha, ela se chama Karolinny e tem 15 anos. Aos 54 anos e com quatro netos, eu estou na faculdade, cursando Serviço Social”, comenta.

Companheira pra tudo

Arielly adorou a companhia da avó durante todo o curso e disse que está ansiosa para o próximo. “Eu gostei muito do curso, consegui aprender muito sobre Excel, agora vamos para outro aprendizado. Gosto de ter minha avó do meu lado”, declara a jovem.

Várias opções em cursos

A Prefeitura destacou que Arielly Louize Marcelino teve um bom desempenho nas aulas de Excel e que além dela existem outros autistas que normalmente procuram e fazem os cursos gratuitos. “Todos os cursos oferecidos pela SMTE são abertos para toda a comunidade, sem exclusão”, explica a secretaria.

Atualmente estão em andamento as turmas de Assistente Administrativo – Senac Noturno (16/11/2023 a 11/03/2024); Qualidade nos serviços de Portaria – Senac Noturno (05/02 a 28/02); Auxiliar Mecânica Industrial – Senai Manhã (05/02 a 16/04); Culinária em EAD ofertado pelo SENAC: Cozinha Brasileira/ Cozinha Internacional e cozinha Japonesa, com inscrições até 13/02. “Já tivemos uma turma de Empreendedorismo e Negócios de Oportunidades – Senac, de 22/01 a 26/01 que foi um sucesso. Temos ainda os cursos técnicos em andamento pela IFPR: Técnico em Logística / Técnico em Meio Ambiente e Técnico Agente Comunitário de Saúde – ambos iniciaram em 01/2023 e vão até 11/11/2024”, cita a secretaria.

Ainda estão previstos alguns cursos para o 1º semestre: Informática Básica / Auxiliar Administrativo / Sistema de Automação Industrial com CLP / Acionamento Industrial: Hidráulica e Pneumática / Almoxarife e Assistente Administrativo.

Serviço

Localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – Sabiá, a Agência do Trabalhador abre das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.