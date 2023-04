Inconformado com o fim do relacionamento, homem invade casa de ex namorada e a agride

Na noite do último domingo (23/04), a central da Guarda Municipal recebeu uma denúncia referente à violência doméstica.

A vítima relatou que seu ex namorado não havia aceitado bem o término do relacionamento e disse que terminou porque ele estava fazendo uso de entorpecentes.

Na noite do último domingo ele apareceu na casa da vítima e tentou entrar no terreno, no bairro Cachoeira. A mulher percebeu que ele estava alterado e proibiu sua entrada. O agressor então forçou a porta da residência e quando conseguiu entrar, quebrou o celular dela e começou a agredi-la. Uma outra pessoa que presenciou a violência ligou para a Central da Guarda Municipal.

Os agentes foram até o endereço, abordaram o agressor e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil, mediante a representação da vítima.