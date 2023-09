Incorporadora Elio Winter lança o Loteamento Matsu na região do Capela Velha

Investir no segmento imobiliário é uma das alternativas mais acessíveis e sólidas do mercado. E os loteamentos planejados vem ganhando preferência como investimento seguro e lucrativo, especialmente para aqueles que desejam construir um futuro próspero e sustentável. Ao longo dos seus 34 anos de história, a Elio Winter Incorporações consolidou sua marca como referência em loteamentos e condomínio de lotes. A empresa atende pessoas que desejam construir suas residências, construtores que vão construir para vender e comerciantes que desejam expandir seus negócios.

No último dia 2 de setembro a Incorporadora lançou o seu décimo empreendimento em Araucária, o Loteamento Matsu, na rua Yoshiaki Nagano, no bairro Capela Velha, ao lado do Acqua Park. Este é o 4º loteamento que a Elio Winter entrega ao Município e a exemplo dos anteriores, o sucesso se comprova pela grande procura dos investidores, pois 50% dos lotes já foram vendidos no lançamento, em apenas 4 horas.

Nessa primeira fase serão entregues 46 lotes, divididos entre residenciais, comerciais e mistos, com área de 360m² a 800m². Um dos pontos que mais chama a atenção do Loteamento Matsu é sua dimensão, a área total de construção ocupa mais de 83mil metros quadrados. Isso mesmo! Um super loteamento e uma excelente estrutura para os futuros investidores, com redes de água e esgoto, rede elétrica e de iluminação, drenagem pluvial, projeto paisagístico, vias asfaltadas e arborizadas. É mais um dos projetos arrojados da Elio Winter, cuja previsão de conclusão das obras é para final de outubro deste ano.

Morar ou investir, tanto faz!

O Loteamento Matsu dispõe de uma infraestrutura que valoriza o seu investimento e melhora a qualidade de vida da sua família, proporcionando uma experiência única de moradia. No Matsu é possível viver em um ambiente seguro, confortável e moderno, permitindo assim uma vida mais prática e tranquila para os futuros investidores.

“Araucária tem grande demanda por este tipo de investimento, é uma cidade em desenvolvimento constante, possui uma população com uma ótima renda, apta a investir nesse segmento. Quando pensamos em loteamentos, pensamos principalmente em atender construtores e empresários que querem investir na cidade, vê-la se desenvolver plenamente. O Matsu, por exemplo, é um negócio perfeito, comporta vários tipos de edificações, inclusive com até 12 pavimentos, de acordo com a nova Lei de Zoneamento, que detalha as diretrizes impostas pelo Plano Diretor”, explica o CEO da incorporadora Helio Henrique Winter.

No intuito de padronizar os tipos de construções de um loteamento fechado, os futuros investidores devem acompanhar algumas regras e restrições urbanísticas. É o caso do Loteamento Matsu, que possui um projeto pré-definido e traz algumas especificações que devem ser acatadas pelos compradores. “Temos um regulamento construtivo que define um padrão de regras, visando tornar o empreendimento mais organizado e visualmente mais harmônico, de acordo com o padrão estabelecido no projeto”, complementa o CEO.

A Incorporadora Elio Winter está sempre em busca de novidades para atender um mercado cada vez mais exigente e dar sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do Município. Sendo assim, nunca cruza os braços! “Somos uma incorporadora que atende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e estamos sempre preocupados em atender as exigências do mercado imobiliário. Temos um carinho especial por Araucária, onde a Elio Winter já atua há mais de 20 anos, possui um escritório em frente à Câmara de Vereadores e tem 6 empreendimentos em desenvolvimento”, conta Helio Henrique.

Para conhecer os empreendimentos da Elio Winter, entre eles o Loteamento Matsu, visite a Central de Vendas na Rua Roque Saad, 134, bairro Fazenda Velha, em frente à Câmara Municipal de Araucária, ou acesse o site https://www.eliowinter.com.br/.

Você também poderá entrar em contato pelo WhatsApp ou telefone (41) 3352-5200 ou seguir a Incorporadora nas redes sociais @elio.winter

