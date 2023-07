Índice de mortes violentas no 1º semestre de 2023 teve redução de 53,8% com relação ao mesmo período de 2022

A atuação ostensiva e preventiva das forças policiais tem sido fundamental para a redução do número crimes contra a vida em Araucária. Conforme o levantamento feito pelo Jornal O Popular, com base no banco de dados mantido por nossa redação, no primeiro semestre (janeiro a junho) de 2023 foram registrados 6 homicídios, contra 13 registrados no mesmo período de 2022. Os dados apontam uma redução de 53,8%% no índice de mortes violentas.

Dos 6 crimes registrados no primeiro semestre, todos foram cometidos com o uso de arma de fogo. Das vítimas, 3 eram do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Dois crimes ocorreram no Centro e em cada um dos seguintes bairros foram registrados apenas um homicídio: Jardim Alvorada, Capela Velha, Iguaçu e Passaúna.

No balanço de 2022, apenas um crime foi cometido com uso de faca e todos os demais também utilizaram armas de fogo como meio para matar. Das vítimas, 9 eram homens, uma era mulher e duas não foram identificadas. Quanto aos bairros, o Capela Velha registrou o maior número de mortes, foram 10 contra uma em cada um dos seguintes bairros: Jardim Alvorada, Iguaçu, Passaúna e um crime teve local indefinido.

Edição n. 1371