Indústria de panificação vai investir quase R$ 8 milhões em unidade em Araucária

Fábrica pretende se instalar na rua Luís Franceschi, esquina com Vereador Aldair Buiar, no Thomaz Coelho. Foto: divulgação

A empresa Pão de Queijo Mineiro, atualmente com sede em Curitiba, planeja instalar em Araucária uma unidade para fabricação de seus produtos de panificação. O projeto prevê investimentos da ordem de R$ 7,6 milhões e deve gerar em torno de 40 postos de trabalho.

No mercado desde a década de 1990, a empresa começou como uma panificadora familiar. Alguns anos depois os proprietários começaram a trabalhar com produção de pães e, mais tarde, migrou para a produção de pães de queijo.

Instalada atualmente na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), ela produz atualmente cerca de 150 toneladas de produtos de panificação por mês. Com a unidade araucariense, a expectativa é que essa produção chegue a 400 toneladas/mês.

A unidade da Pão de Queijo Mineiro em Araucária será construída na esquina das ruas Luís Franceschi com Vereador Aldair Miguel Buiar, no bairro Thomaz Coelho. Os responsáveis pelo empreendimento trabalham agora na aprovação dos projetos de engenharia e outras licenças necessárias para início da obra que, depois de iniciadas, devem levar cerca de dez meses para ficarem prontas.

Nova unidade ampliará a capacidade de produção da indústria para 400 toneladas por mês

A unidade em Araucária será edificada num terreno com área total de pouco mais de 7 mil metros quadrados. O empreendimento terá cerca de três mil metros quadrados de área construída, divididas em seis setores. Só a parte de produção tem cerca de mil metros quadrados e a de armazenamentos quase 600m2.

Entre os produtos que serão fabricados na unidade de Araucária estão os pães de queijo do tipo provolone, o premium, forninho, da fazenda e o chipa.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1260 – 06/05/2021