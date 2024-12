Indústrias que integram “As 100+” são homenageadas pelo O Popular

Na manhã desta quinta-feira, 10 de dezembro, o Jornal O Popular do Paraná realizou a solenidade de entrega de certificados para as indústrias araucarienses que integram o ranking AS 100+. Está é a quarta edição do prêmio, que vem sendo entregue ininterruptamente desde o ano de 2021.

O grupo que integra “As 100+” é composto daquelas empresas privadas instaladas em Araucária que mais contribuíram com a geração de Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o Estado do Paraná. O índice é construído com base em informações oficiais utilizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) na formação do chamado Valor Adicionado Fiscal (VAF), que é a fórmula que define a participação de cada Município na distribuição das cotas de ICMS para as prefeituras paranaenses.

O evento aconteceu no auditório do Pinná Hotel Business, no bairro Estação e contou com a presença do prefeito eleito Gustavo Botogoski, da primeira dama Renata Botogoski e da vice-prefeita eleita Tatiana Assuiti, além de futuros membros do primeiro escalão do novo governo municipal. O diretor geral da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SEIC), Christiano Puppi, também participou do evento, representando o secretário de Estado e deputado federal Ricardo Barros e o governador Ratinho Junior. Representantes de entidades municipais como o Avança Araucária, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR) e da subseção Araucária da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também marcaram presença.

Logo na abertura da solenidade, o jornalista Waldiclei Barboza, responsável pela área de produtos editoriais de O Popular, reforçou a importância do ranking “As 100+” e a alegria em ver o auditório lotado para celebrar a pujança da indústria araucariense. “Somos o pulmão econômico do Paraná e o somos graças a essas empresas e a inquietude desse segmento, que não para no tempo. Por isso estamos muito felizes em homenageá-las”, resumiu.

Além da entrega dos certificados, o evento contou com uma palestra do prefeito eleito, com o tema “Diagnósticos e Perspectivas para o Setor Industrial Araucariense no quadriênio 2025-2028”. Muito aplaudido, ele encerrou sua fala com uma mensagem/compromisso com a área industrial: “cada projeto que discutimos, não é apenas um plano no papel, mas um compromisso com cada um de vocês, com nossas famílias e com o nosso futuro. Nenhuma transformação acontece sem coragem. E nenhum sonho se realiza sem união”.

Neste ano de 2024, a liderança do ranking ficou com a Valmet Celulose, Papel e Energia. Representada por Pedro Ferraz Paciornik, diretor de estratégia, marketing e qualidade da empresa reforçou o compromisso da empresa com a cidade de Araucária. “Acho que é muito importante para todo mundo entender o tamanho e a dimensão que as empresas têm dentro da comunidade de Araucária. Na atração do talento; no desenvolvimento da cidade, para que as coisas andem junto; o desenvolvimento de todas as empresas que estão aqui; da sociedade, em termos de qualidade de vida e também para Araucária, em termos de relevância e importância do estado do Paraná”, destacou.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Prêmio Eliezer Cordeiro

A certificação entregue as empresas que integram o ranking AS 100+ tem o nome de Prêmio Eliezer Cordeiro, que faleceu durante a pandemia, vítima de Covid-19. Em vida, Eliezer era um entusiasta do empreendedorismo. Gerenciou o Espaço do Empreendedor de Araucária e sempre defendeu a necessidade de integração entre o setor industrial e o comercial do Município.

Abaixo você confere o ranking com as 100 empresas que mais contribuíram com a arrecadação municipal em 2024 e clicando aqui você acessa a página especial do suplemento elaborado por O Popular.