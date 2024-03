Influencer araucariense chega a 1 milhão de seguidores no Tik Tok

A araucariense Roberta Habinoski realizou o sonho de muitas pessoas que decidiram trabalhar com conteúdo educativo na Internet: chegar ao primeiro milhão de seguidores.

Recentemente, a digital influencer, que compartilha o dia a dia da vida de um casal onde o esposo é surdo, alcançou a importante marca no TikTok, mas sua história com as redes sociais tem alguns anos de caminhada.

Roberta conheceu o marido Bruno em 2009, através do Orkut, rede social já extinta. Os dois começaram a trocar mensagens e ele logo contou que era surdo. Ela não se importou, tanto que manifestou o desejo de conhecê-lo melhor. Roberta não sabia nada de Libras, assim que começou a namorar Bruno, aprendeu a língua de sinais. Isso fez com que o relacionamento dos dois fluísse melhor, até que em 2014 ele a pediu em casamento, e em 2019 os dois selaram a união.

Formada em Gestão de Recursos Humanos, tão logo fez o curso de Libras, se tornou intérprete para pessoas com deficiência auditiva. Foi nesse meio tempo que ela também decidiu ser uma digital influencer. Começou a postar vídeos no Tik Tok ainda durante a pandemia, inicialmente com dancinhas. Depois passou a compartilhar o dia a dia na vida de um casal ouvinte e surdo. “Em pouco tempo o vídeo viralizou e os comentários bombaram. Percebi que muitas pessoas tinham dúvidas sobre a surdez e isso me incentivou a seguir em frente”, conta Roberta.

Hoje a influenciadora comemora a marca que atingiu no Tik Tok. “Para mim, como uma mulher que compartilha o dia a dia da vida de um casal onde o esposo é surdo, esse marco significa muito mais do que apenas números. Significa que estamos quebrando barreiras, educando e inspirando pessoas sobre a vida tanto como casal atípico como também falando sobre inclusão, mostrando que o amor e a comunicação transcendem qualquer obstáculo. É uma prova do poder da inclusão e da representação, mostrando ao mundo que nossas vozes e experiências merecem ser ouvidas e valorizadas”, ressalta.

Cada novo seguidor para Roberta representa uma oportunidade de espalhar a conscientização sobre a surdez, promover a inclusão e inspirar outros casais surdos a compartilhar suas próprias histórias. “Estamos construindo uma comunidade onde todos são bem-vindos e onde a diversidade é celebrada. Sou grata a cada um dos nossos seguidores por fazerem parte desta incrível jornada de inclusão e empoderamento. Juntos, podemos continuar quebrando barreiras e fazendo do mundo um lugar mais acessível e acolhedor para todos”, afirma.

Além do Tik Tok, a influenciadora já tem 125 mil seguidores no Instagram @robertahabinoski. Ela também compartilha seus vídeos no Facebook “Roberta Meira Habinoski”.

Edição n.º 1406