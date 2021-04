Influencer faz sucesso ao falar sobre autoestima nas redes sociais

O perfil da blogueira araucariense já conta com mais de 10 mil seguidores. Foto: divulgação

Vencer medos e inseguranças é sempre um processo de autoconhecimento, que requer coragem, motivação e apoio emocional. Há um ano e meio, a fisioterapeuta araucariense Emelly Schon decidiu enfrentar esse fantasma, passando a divulgar seu trabalho como maquiadora profissional nas redes sociais. Com um conteúdo eclético, voltado ao público feminino de todas as idades, a jovem viralizou nas redes com um vídeo inspirador sobre autoestima.

“E hoje tem o quê? Recebidooo!” O bordão já conhecido pelos seguidores de Emelly, marca o início da carreira da maquiadora como digital influencer. Sem nunca ter se imaginado na área, hoje seu perfil conta com mais de 10 mil seguidores e um grande número de visualizações nos famosos challengers postados. “Comecei com a intenção de divulgar meu trabalho, mas foi crescendo de uma forma que eu não esperava. A interação com o público, as postagens e os pedidos de parcerias estão só crescendo,” conta a maquiadora.

Autoestima

Formada em fisioterapia, Emelly não esconde seu amor pelo próximo, muito menos a religião. Falando sobre aceitação, fé e amor próprio desde as primeiras publicações, a instrutora de pilates procura alcançar novas pessoas, empoderar suas seguidoras e principalmente tratar sobre a insegurança de muitas delas, que na maioria das vezes as impede de se arriscar.

Em agosto do ano passado, a influencer produziu um vídeo impactante sobre insegurança. O vídeo conta com mais de 27 mil visualizações e 8 mil curtidas no Instagram, rendendo à jovem inúmeras mensagens positivas vindas de seguidores da plataforma. A produção vai além dos posts sobre beleza, propondo reflexão e acolhimento a quem assiste. “Recebo mensagens lindas sobre o vídeo, de que pessoas se emocionaram muito, de que o vídeo as ajudou, pois estavam se sentindo tristes e queriam desistir, mas assistiram e viram que são amadas, que conseguem e é só acreditar”, diz Emelly.

Cheia de sonhos para alcançar, a maquiadora tem sua família como principal fonte de inspiração no trabalho. Mesmo esbanjando talento e simpatia nas redes sociais, Emelly precisou lidar com alguns medos antes de se dedicar ao seu propósito. “Meu maior incentivo foi minha família. Quis vencer o medo de me comunicar, a vergonha de gravar vídeos e o medo do que os outros iriam falar. Comecei com o que tinha e acreditei em mim mesma!”, revela a jovem.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021