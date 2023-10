Ingressos para o jantar italiano do Rotary Araucária já estão à venda

O Rotary Club de Araucária vai promover uma “Noite Rotaliana” no dia 20 de outubro, a partir das 19h30, no Shopping Central, localizado na Avenida Dr Victor do Amaral, 1111, Centro.

O cardápio é italiano e convidativo, na entrada tem polenta frita, fígado de galinha e frango à passarinho. Entre as massas estão o delicioso macarrão espaguete e o talharim de espinafre, com opções de molhos à bolonhesa, ao sugo e branco. E tem mais: lasanha à bolonhesa, nhoque frito, risoto de bacon, tomate seco e rúcula, batata palha, e coxa e sobrecoxa de frango assadas completam o cardápio.

Pensa que acabou? O jantar também terá legumes salteados, folhas verdes e maionese como opções de saladas. E de sobremesa o italianíssimo sagu com creme e uma deliciosa mousse de maracujá. Tudo isso por apenas R$70 por pessoa (crianças de 7 a 12 anos pagam R$35), com bebidas à parte. Ingressos antecipados poderão ser adquiridos pelo WhatsApp (41) 98774-7293.

Edição n.º 1382