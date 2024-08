Ingressos para show Canção Vira Ração esgotaram, mas população ainda pode fazer doações

Frequentemente vemos protetoras independentes de Araucária realizando rifas e campanhas de doações para arrecadar rações e outros mantimentos para os animais abandonados. Essa iniciativa não é fácil, e as protetoras estão sofrendo bastante com superlotação de cachorros e gatos, além da falta de alimentos, remédios e cobertores para os bichinhos.

Com o objetivo de ajudar nessa causa, o cantor Marllon Maia irá realizar uma campanha diferente, em forma de show musical, nesta sexta-feira, 16 de agosto. O projeto Canção Vira Ração acontecerá às 19h no Restaurante Palace, anexo ao Rihad Palace Hotel.

Os ingressos para o evento já estão esgotados, entretanto, em outubro de 2024 será realizada uma nova edição do projeto para quem não conseguir estar neste primeiro show. Ainda assim, a organização conta a solidariedade das pessoas e pede que continuem fazendo doações, tanto em dinheiro quanto em ração e outros donativos.

O show beneficente contará com shows musicais de Marllon e outros artistas, como a cantora Vitória Stival, além da presença do deputado federal delegado Matheus Laiola. Durante a festa, serão arrecadados valores em dinheiro ou ração, que serão destinados aos animais em situação de abandono. A quantia em dinheiro será revertida para a compra de medicamentos, vacinas, casinhas, entre outras necessidades.

Doações em dinheiro podem ser efetuadas através do PIX pelo número (41) 99652-9962, no nome de Marlon Cruz. A organização do evento sugere a doação mínima de R$ 35,00 ou o valor equivalente em ração para cães ou gatos. Além disso, quem preferir ajudar doando ração e outros mantimentos, basta levar na rua Londrina, 952 — bairro Iguaçu. Caso a pessoa não possa levar, é só enviar seu endereço nos números (41) 99676-7185 ou (41) 99652-9962, que uma equipe irá buscar a doação.

Edição n.º 1428. Victória Malinowski