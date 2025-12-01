O período de rematrículas dos alunos da rede municipal de ensino inicia nesta segunda-feira, 1° de dezembro. De acordo com o comunicado da Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Araucária, o prazo será até o dia 12/12 e esse processo deve ser feito de forma online, pelo site www.areadoaluno.seed.pr.gov.br.

A rematrícula é destinada aos alunos que já estão matriculados em CMEIs, Ensino Fundamental dos anos iniciais do 1° a 5° anos e turmas de EJA. O responsável legal pelo estudante é aquele que tem registrado no cadastro do Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE) o CPF e o número do celular. O acesso à “Área do Aluno” é feito exclusivamente com o número do CPF e telefone celular desse responsável legal.

Referente a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a rematrícula pode ser feita pelo próprio estudante, caso ele seja maior de 18 anos. Outras informações podem ser obtidas diretamente na secretaria da unidade.

Direcionamento

No mesmo período, entre 1.º e 12 de dezembro, ocorre o direcionamento de matrícula. Este processo é para a situação de crianças do Infantil 3, 4 e 5 (Educação Infantil) que não terão turma no ano seguinte na mesma unidade educacional em que estão matriculadas. Antes, os pais recebiam a Carta Matrícula em papel para realizar o processo. Agora será tudo pela internet, também pelo site Área do Aluno (www.areadoaluno.seed.pr.gov.br).