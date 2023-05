Início de maio marca temperaturas altas e nada de chuva

Mês de maio começa com uma boa notícia: conforme o Simepar, as temperaturas aumentam e a probabilidade de chuva é de 0%. Nessa terça-feira (02/05), a mínima começou em 12° e a máxima pode chegar a 22º. As rajadas de vento são de 21 km/h. Na quarta-feira (03) a mínima continua com 12°, porém a máxima aumenta para 23º, com os ventos também aumentando para 25 km/h.

Na quinta-feira (04), a temperatura aumenta. A mínima vai para 15° e a máxima para 25°, e os ventos podem chegar a 30 km/h. Na sexta-feira (05) a mínima sobe para 16°, e a máxima reduz para 24°. As rajadas de vento voltam para 25 km/h.

No sábado (06) a mínima vai para 17° e a máxima continua com 24°, com a ventania voltando para 30 km/h e permanecendo no dia seguinte. No domingo (07) a mínima aumenta de novo, agora com 18°, e a máxima volta para 23°.