Início de março será marcado por céu claro e calor intenso

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o primeiro fim de semana de março será de céu claro e temperaturas elevadas, podendo chegar a 30°C.

Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 29°C. A umidade variará entre 44% e 96%, com rajadas de vento atingindo 32 km/h.

No sábado, 1º de março, os ventos diminuem para 21 km/h, enquanto a temperatura mínima sobe para 18°C e a máxima chega a 30°C. A umidade ficará entre 43% e 99%.

No domingo, 2 de março, as temperaturas se manterão estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 30°C. Os ventos aumentarão para 25 km/h, e a umidade relativa do ar ficará entre 46% e 99%.