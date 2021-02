Início de semana será abafada no município

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A combinação de alta umidade com temperaturas elevadas trarão à Araucária novas tempestades nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, a partir da tarde. Segundo a previsão do Instituto Simepar, os termômetros ao longo da semana podem passar dos 30°C, porém, as nuvens carregadas se afastarão da região pelo menos até quinta-feira, 18.

Hoje, apesar do sol e do calor, pancadas surgirão a partir das 13h. Na terça-feira, 16, o tempo se estabiliza, tornando o dia novamente ensolarado e quente. Mínima de 17°C e máxima de 29°C. A quarta-feira, 17, também será de céu claro e temperaturas altas, sem probabilidade de chuvas na cidade. A mínima de 17°C chegará aos 29°C, com a umidade relativa do ar na casa dos 40%.