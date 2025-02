Inovação, sustentabilidade, economia, transparência e dialogo serão pilares da Gestão Curi

Inovação, sustentabilidade, economia, transparência e muito diálogo serão os pilares da Assembleia Legislativa do Paraná sob a gestão do deputado Alexandre Curi (PSD). O parlamentar tomou posse nesta segunda-feira (3) como o novo presidente da Casa de Leis para o biênio 2025-2027. A solenidade reuniu cerca de 2500 pessoas entre deputados, as principais autoridades do estado, familiares, servidores e centenas de convidados no Plenário Waldemar Daros.

Em seu primeiro discurso, ressaltou a “responsabilidade que não é apenas institucional, mas profundamente humana: a de ser um elo entre as demandas do povo e as soluções que podemos oferecer.”

Ele agradeceu ao antecessor, deputado Ademar Traiano (PSD), pela longa contribuição à frente da Assembleia. E indicou a intenção de dar continuidade a importantes marcas alcançadas pela Mesa Executiva, da qual fazia parte como primeiro secretário.

Entre elas, destacou a realização do concurso público após 40 anos, a criação do projeto Assembleia Itinerante para aproximar o Poder Legislativo da população e ouvir suas sugestões em diversas cidades do estado, a conquista do Selo Diamante de Transparência e a devolução de recursos importantes ao estado, que são investidos em obras e programas sociais.

“Cada economia que fazemos aqui é revertida em benefícios concretos para a população. Este é um modelo de gestão que vem dando certo porque produz resultados perceptíveis para a população. Esta é a política que me move e me entusiasma: a política de resultados.”

Desafios

Curi resgatou um mandamento invocado há mais de 170 anos pelo então presidente da Província do Paraná, Zacarias de Góis e Vasconcelos, na histórica posse do primeiro presidente da Assembleia, José Pinto Bandeira. “A legislação de uma Província não é trabalho de uma só assembleia, nem de uma só administração. É um edifício do futuro, para o qual cada assembleia e cada administração conduz alguma pedra. Hoje, nós iniciamos a colocação de mais uma pedra nessa construção, que, a rigor, nunca termina.”

O chefe do Legislativo citou o atual momento do estado, como a quarta maior economia do Brasil, além de avanços em indicadores sociais e ambientais. “Mas sabemos que ainda há desafios importantes a enfrentar. Nossa geração tem a responsabilidade de garantir que o progresso continue chegando a cada parte do estado, de honrar o trabalho de quem veio antes de nós e preparar o caminho para quem virá depois.”

Curi defendeu a união de esforços entre Legislativo, Executivo, Judiciário, municípios e, principalmente, a sociedade. “Vamos trabalhar juntos para seguirmos construindo um estado justo, próspero e humano. Com respeito e autonomia entre os poderes, o Paraná produz em paz e harmonia”, afirmou.

Presenças

Prestigiado por representantes da cúpula dos Poderes, Curi agradeceu, em especial, ao governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, “que tem sido um parceiro incansável no desenvolvimento do nosso estado. Seu trabalho e comprometimento com o progresso do Paraná são fundamentais para a construção de um futuro ainda mais próspero.”

Em nome do prefeito Eduardo Pimentel, cumprimentou todos os 399 prefeitos e prefeitas do Paraná. Representando os ex-governadores e deputados federais, Beto Richa compôs a mesa. A solenidade também contou com a presença da ex-governadora Cida Borghetti e dos ex-governadores Álvaro Dias, Roberto Requião, João Elísio Ferraz de Campos, Orlando Pessuti e Paulo Pimentel, aplaudido de pé pelos presentes.

Também fizeram parte da Mesa o vice-governador Darci Piana; o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen; a presidente eleita do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Lídia Maejima; o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson; o comandante do Cindacta, Regilânio Isaias Aguiar de Melo; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Ivens Linhares; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Francisco Zanicotti; o defensor-público geral do Estado do Paraná, Matheus Cavalcanti Munhoz; o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma; e o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega.

Curi destinou uma reverência especial aos familiares. “À minha mulher Paula, aos meus filhos Lucas, Isabela, que completam 14 anos hoje, e Júlia, meu eterno agradecimento pela compreensão e apoio nas muitas ausências que a política me impôs. Ao meu pai Aníbal Khury e à minha mãe Jandira Khury, ao meu avó Guilherme Maranhão, de saudosa memória, meu emotivo muito obrigado pelo incentivo e ajuda que sempre me deram.”

Novas lideranças

Apesar de relativamente jovem – completará 46 anos em abril –, o novo presidente acumula uma longa trajetória e destacou a ascensão de novas lideranças no estado. “Pela primeira vez em décadas, o Governo do Estado e prefeituras importantes, como as de Curitiba e Londrina, além desta Assembleia, são liderados por jovens gestores. Nosso objetivo é avançar com segurança, saúde, educação de qualidade e um ambiente mais sustentável, não apenas para nós, mas, principalmente, para as gerações futuras”, afirmou.

Curi dá continuidade aos passos do avô, a quem acompanhava como assessor parlamentar quando tinha 16 anos. Aníbal Khury presidiu a Assembleia por cinco vezes. A política era, lembrou Curi, produto do contato direto com as pessoas, das rodas de conversa, do cafezinho, da convivência cotidiana, das cartas escritas à mão, dos abraços calorosos. “Os tempos mudaram, mas a essência da política não mudou: ética, princípios e valores ainda são atributos indissociáveis dessa atividade tão essencial e, ao mesmo tempo, tão incompreendida”, afirmou.

Trajetória

Alexandre Maranhão Khury nasceu em Curitiba em 9 de abril de 1979. Em 2000, tornou-se o mais jovem vereador eleito entre as capitais do Brasil. Em 2002, já conquistou uma cadeira no legislativo estadual, com mais de 44 mil votos.

Reeleito em 2006, Alexandre Curi foi, pela primeira vez em sua trajetória política, o deputado estadual mais votado do Paraná, ultrapassando os 130 mil votos. O resultado foi o reconhecimento da população pelo seu trabalho municipalista, em especial nas regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Em 2010, repetiu a votação expressiva e foi reconduzido com mais de 134 mil votos, tornando-se, pela segunda vez, o deputado estadual com maior votação. Passou dos 114 mil votos em 2014 – alcançando as urnas de 150 municípios paranaenses – e superou, em 2018, a marca dos 147 mil votos, se reelegendo para seu quinto mandato. Em 2022, alcançou uma votação histórica, com mais de 237 mil votos, sendo o mais votado pela terceira vez e ficando, ainda, entre os dez deputados estaduais mais votados do país. Foi primeiro secretário da Assembleia entre 2007 e 2010 e de 2022 a 2025.

“Agora, com essa nova responsabilidade, redobro meu compromisso. Sei que liderar esta Casa exige não apenas dedicação, mas também sensibilidade para compreender as demandas de cada canto do Paraná”, completou.