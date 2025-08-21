Com o objetivo de compartilhar com a sociedade os projetos inovadores e impactantes de Sustentabilidade Socioambiental do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Avançaraucária), Araucária recebe o Fórum de Sustentabilidade Socioambiental no dia 26 de agosto. O evento é gratuito, aberto ao público e será realizado no Anfiteatro da Unifacear (Avenida das Araucárias, n.º 3.803 – Thomaz Coelho). Palestras e paineis fazem parte da programação.

As inscrições para este evento podem ser feitas pelo site Sympla (CLIQUE AQUI). Conforme explica a organização, o evento será uma oportunidade de saber “como o Mercado de Carbono de Araucária vai beneficiar empresas e a sociedade, incentivando a inovação em tecnologias limpas, promovendo a economia verde e gerando novas oportunidades de receita e investimentos”.

A Prefeitura de Araucária, que está representada no Avançaraucária, é apoiadora do Fórum, que terá como destaque a apresentação detalhada do Mercado Regulado de Carbono de Araucária.

