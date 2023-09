Inscrições da 4ª Corrida Noturna da Guarda Municipal de Araucária estão abertas

A 4ª Corrida Noturna da Guarda Municipal de Araucária já tem data marcada: 28 de outubro, às 20 horas. Com percursos de 5 km e 10 km, o evento promete reunir atletas e entusiastas da corrida de toda a região. As inscrições para essa emocionante corrida já estão oficialmente abertas e podem ser realizadas por meio do site ticketsports.com.br. No entanto, é importante ficar atento ao prazo de encerramento, que será no dia 23 de outubro ou até que o número máximo de atletas seja alcançado. Portanto, não perca tempo e garanta seu lugar nessa competição incrível.

O ponto de partida e chegada da corrida serão no belo Parque Cachoeira, e este evento esportivo oferece diversas categorias para garantir que todos possam participar e competir com igualdade. As categorias incluem corridas específicas para os guardas municipais e para a comunidade em geral, bem como divisões por idade e sexo.

Os atletas podem competir em uma única categoria, escolhendo entre as opções de corrida de 10 km ou 5 km.

As categorias e faixas etárias são as seguintes:

Corrida 10 km (Comunidade):

Masculino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+

Feminino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+

Corrida 10 km (Guarda Municipal):

Masculino: 18/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55+

Feminino: 18/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55+

Corrida 5 km (Comunidade):

Masculino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+

Feminino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+

Corrida 5 km (Guarda Municipal):

Masculino: 18/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55+

Feminino: 18/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55+

O kit do atleta é recheado de itens essenciais para garantir uma participação de sucesso na corrida. Ele inclui o número de peito, um chip eletrônico descartável para registro do tempo, alfinetes de segurança, além de hidratação durante e após a prova. Quando cruzarem a linha de chegada, os participantes também receberão uma medalha de participação especial como lembrança deste evento memorável.

E há boas notícias para alguns grupos de corredores: atletas com mais de 60 anos, atletas PCD (pessoas com deficiência) e assessorias, grupos e equipes com mais de 10 atletas têm direito a descontos especiais nas inscrições. Para obter mais informações detalhadas sobre inscrições, kits, preços e regulamentos, visite o site oficial do evento.