Inscrições da Corrida Noturna da Guarda Municipal encerram no dia 19

As inscrições da 3ª Corrida Noturna da Guarda Municipal de Araucária encerram na próxima quarta-feira (19/10). A prova será realizada no sábado (29), reunindo não apenas os guardas municipais, mas também participantes da comunidade em geral. Eles correrão nas distâncias de 10km (categorias por idade, masculino e feminino) ou 5km (categoria única para o masculino e feminino) e crianças (categorias de 0 a 15 anos).



A corrida terá concentração e saída na rua Guanabara, no Parque Cachoeira, mesmo local onde será instalada a linha de chegada. As inscrições deverão ser feitas pelo site www.ticketsports.com.br. Mais informações pelo WhatsApp (41) 99631-0609.



Treinão



No feriado desta quarta-feira (12), o grupo Unidos e Fortes organizou um treino preparatório para a Corrida da GMA. A saída foi no Parque Cachoeira e percorreu o mesmo trajeto da prova, com distâncias de 5 e 10kms. O treino contou com o apoio da Barbara Lopes Nutricionista e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Texto: Maurenn Bernardo