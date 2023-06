Inscrições do Prêmio Empreendedora Curitibana 2023 são prorrogadas

Mulheres de Curitiba e Região Metropolitana que têm seu negócio próprio ganharam um tempo extra para se inscrever no Prêmio Empreendedora Curitibana 2023. As inscrições foram prorrogadas até o dia 5 de julho e poderão ser feitas gratuitamente, pelo site da premiação: (Clique aqui).

Podem se inscrever mulheres que moram em Araucária e também nas cidades de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.

A premiação, promovida pela Prefeitura de Curitiba e pelo Vale do Pinhão, por meio da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, visa não só reconhecer o trabalho das mulheres que empreendem na capital paranaense e na RMC, como também ofertar capacitações e formações para que elas se sintam empoderadas e merecedoras do reconhecimento e se inscrevam.

As candidatas podem escolher uma das cinco categorias para concorrer: Microempreendedora Individual; Micro e Pequena Empresa; Ideia Empreendedora; Startups; Iniciativa de Impacto Social.

Preparadas

O cronograma foi planejado para que as empreendedoras tenham tempo de, entre o período de inscrições e as fases de seleção, se capacitar, sentindo-se preparadas e confiantes das qualidades de seus negócios, não só para disputar com outras empreendedoras, mas também melhorar seus empreendimentos.

Com esse objetivo, uma série de ações gratuitas vêm sendo realizadas. Entre elas, o prêmio conta com suas embaixadoras, mulheres ligadas ao empreendedorismo feminino que convidam seus círculos de contato para conhecer e se inscrever na premiação.

Oficinas e palestras

O Programa Empreendedora Curitibana também realiza oficinas, workshops, palestras e mentorias com temas voltados às principais dificuldades e dúvidas que as mulheres encontram para alavancar seus negócios.

A programação também inclui lives, via Instagram, com quem já ganhou edições anteriores do prêmio e quem também está na batalha para fazer seu empreendimento dar certo, promovendo a troca de experiências.

Presencialmente, o encontro “Elas Inspiram” promove bate-papos temáticos dentro do empreendedorismo feminino em que mulheres contam como começaram seus negócios e como superaram dificuldades e barreiras em cada área.

Foto: Daniel Castellano / SMCS Curitiba.

Edição n. 1368