Inscrições do processo seletivo para agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias estão na reta final

As inscrições para o Processo Seletivo que prevê a contratação de empregados públicos e a formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias entraram na reta final. As inscrições vão até às 23h59min de domingo, 30 de junho, e devem ser realizadas exclusivamente via Internet, mediante o preenchimento do formulário de Inscrição, no site fundacaofafipa.org.br. A taxa é de R$ 80,00.

A previsão é de que as provas sejam realizadas em Araucária e/ou Curitiba, no dia 21 de julho, e os aprovados serão conhecidos no dia 20 de agosto. O edital completo do processo seletivo pode ser conferido no site da Prefeitura araucaria.atende.net, na aba Concursos Públicos.

O que fazem os Agentes

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um dos profissionais que compõem a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, em domicílios e coletividades. O ACS é o profissional que realiza a integração dos serviços de saúde da atenção básica com a comunidade.

Entre suas diversas atribuições estão a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde; a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional; a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento de gestantes, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas em sofrimento psíquico, pessoas com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas, pessoas com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal, grupos homossexuais e transexuais e da mulher e do homem; realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento; acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com os CRA’s.

Já aos Agentes de Combate às Endemias compete o desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável.

Também são responsáveis pela divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS; identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores, entre outras atribuições.

Edição n.º 1421