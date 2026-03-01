As inscrições para o Projeto Discursando nas Escolas 2026 já estão abertas. A iniciativa, que trabalha o desenvolvimento da oratória entre estudantes, propõe mais do que a prática de falar em público. O projeto do Grupo SOMAR busca estimular os participantes a vencer a timidez, aprender a se posicionar, ampliar o círculo de amizades e se preparar para situações como entrevistas de emprego, além de fortalecer a confiança pessoal.

De acordo com Danilo Donoso, um dos responsáveis pelo SOMAR, a organização já começou a receber as inscrições e a expectativa é positiva para a nova edição. Segundo ele, a equipe está animada com o projeto e com as mudanças implementadas neste ano. Uma das novidades é a ampliação das premiações: além dos três primeiros colocados, os 12 finalistas também serão premiados.

A premiação em dinheiro será distribuída da seguinte forma: R$ 1.000,00 para o primeiro lugar, R$ 700,00 para o segundo e R$ 500,00 para o terceiro colocado. Os participantes também receberão certificado de participação. A escola campeã será contemplada com um troféu, assim como o professor orientador do estudante vencedor.

“A gente está com um corpo de voluntários muito legal, muito engajado. E queremos convidar toda a comunidade a participar do projeto junto conosco”, afirma Danilo.

Outra novidade para 2026 é a criação do projeto Discursando nas Comunidades. A proposta é selecionar três comunidades do município para receber atividades de oratória voltadas ao público adulto. Os participantes também passarão por qualificação e disputarão um campeonato entre si.

As inscrições para o Discursando nas Escolas 2026 são gratuitas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 99600-5588. O convite é aberto a estudantes e à comunidade interessada em participar das atividades.

Edição n.º 1504. Maria Antônia.