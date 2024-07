Inscrições estão liberadas para cursos de capacitação para empreendedores locais

O Espaço do Empreendedor divulga dois cursos de capacitação para empreendedores locais, que estão sendo realizados pelo Sebrae e Escritório de Compras da Prefeitura. De acordo com o Espaço do Empreendedor, as matrículas já estão liberadas, e podem ser realizadas pelo número (41) 3614-1516.

Serão poucos dias de aula, com o curso de ‘Manipulação de Alimentos’ sendo realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura; e o curso de ‘Mídias Digitais’ realizado nos dias 27 e 28 de agosto, com o local ainda não definido.

Além dessas duas capacitações, 28 empreendedores que participaram da 1ª etapa do Workshop “Vendas para a Prefeitura sem complicação”, irão realizar outras 3 etapas até o mês de setembro.

Dia 23 de julho será realizado o módulo 2, intitulado como ‘Oportunidades em compras, aprendendo na prática’; No dia 15 de agosto será feito o módulo 3, intitulado como ‘Aprenda a precificar e ser competitivo nas licitações’; O 4º módulo, sendo esse o último, será realizado no dia 17 de setembro, com o título de ‘Vendendo para a Prefeitura na prática’.