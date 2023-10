Inscrições para 12ª Caminhada da Natureza ficam abertas até 20 de outubro

A 12ª edição da Caminhada Internacional da Natureza, que será realizada no dia 21 de outubro, a partir das 14h, receberá inscrições até a véspera do evento, no dia 20. A caminhada terá percurso de 12km, com saída na Chácara Baideski, na localidade de Guajuvira e os interessados poderão se inscrever através do link araucaria.caminhadas.info. Cada participante poderá doar um 1kg de alimento não perecível ou um litro de leite. No local haverá uma feira gastronômica com venda de produtos da região e também venda de artesanato e produtos coloniais.

Para aqueles que não tiverem como chegar até o local de concentração da caminhada, será disponibilizado transporte gratuito partindo da Casa da Cultura, na Praça Matriz Vicente Machado, Centro. As saídas estão previstas para às 12h30 e 13h30h. O caminhante que desejar fazer uso do transporte, deve reservar seu lugar através do whats (41) 3614-7632 ou pelo e-mail antonio.veiga@araucaria.pr.gov.br

E ainda, para quem deseja saborear um delicioso café colonial o valor será de R$35,00 (ingressos limitados e apenas com reservas feitas pelo número 41 99105 2867). Caso chova bastante no dia, a caminhada será cancelada.

Edição n.º 1384