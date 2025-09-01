Estão abertas as inscrições para a 16.ª Caminhada na Natureza de Araucária – Circuito Camundá e para a 1.ª Caminhada na Natureza Intermunicipal – Circuito Araucária/Contenda. O prazo vai até o dia 26 de setembro ou até preencher o limite de vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site Ecobooking (CLIQUE AQUI).

O evento será realizado no dia 27 de setembro, com percurso de 13km, tendo como ponto de saída e chegada a Igreja da localidade rural de Camundá. As novidades neste ano são a realização da caminhada no período noturno, das 18 às 22h, e a abertura como edição intermunicipal, oferecendo a oportunidade para que pessoas de outras cidades possam participar.

Nessa mesma data, a comunidade local vai celebrar o Dia de São Vicente de Paulo, na Igreja do Camundá, o que promete movimentar ainda mais a região.

Edição n.º 1480.