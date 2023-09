Inscrições para a 4ª Corrida Noturna da Guarda Municipal de Araucária estão abertas

A 4ª edição da Corrida Noturna da Guarda Municipal de Araucária acontecerá no dia 28 de outubro e as inscrições estão abertas e vão até 23 de outubro ou até atingir o número limite de atletas. Interessados devem se inscrever através do site: www.ticketsports.com.br, A corrida já faz parte do calendário de eventos de Araucária e costuma atrair um número expressivo de participantes.

Com largada e chegada no Parque Cachoeira, a prova terá distâncias de 5km e 10km e podem participar atletas nas seguintes categorias: corrida 10km (comunidade), corrida 10km (Guarda Municipal), corrida 5km (comunidade) e corrida 5km (Guarda Municipal), todas no masculino e feminino.

Para os vencedores do 1º ao 5º lugar de cada categoria haverá troféus e ainda medalhas de participação especial para todos os atletas que concluírem a prova e troféu também para a maior equipe (do 1º ao 3º lugar).

