Inscrições para a 5ª Corrida Noturna da GM encerram na sexta-feira (11)

As inscrições para a 5ª Corrida Noturna da Guarda Municipal de Araucária – edição especial ROMU encerram na sexta-feira (11/10). O evento, que faz parte do calendário oficial do município e comemora 21 anos de serviços da instituição, acontecerá no dia 26 de outubro, às 20 horas, e contará com percursos de 5 km e 10 km, reunindo atletas e entusiastas da corrida de toda a região.

Os interessados podem se inscrever pelo site www.ticketsports.com.br, mas devem ficar atentos ao prazo de encerramento, que será no dia 11 de outubro ou até que o número máximo de atletas seja alcançado. Os pontos de partida e chegada da corrida serão no Parque Cachoeira.

O evento esportivo oferece diversas categorias para garantir que todos possam participar e competir com igualdade. As categorias incluem corridas específicas para os guardas municipais e para a comunidade em geral, bem como divisões por idade e sexo, proporcionando uma competição justa e inclusiva para todos os participantes.

Os atletas poderão se inscrever em categorias de acordo com suas faixas etárias, que variam de 14 a 65 anos ou mais, tanto para a corrida da comunidade quanto para a Guarda Municipal. A premiação será para ambos os percursos, contemplando até o 5º colocado geral, representando a comunidade, tanto feminino quanto masculino. Todos os que completarem a prova receberão uma Medalha de Participação Especial, e haverá troféus do 1º ao 3º lugar de cada faixa etária nas modalidades de 10 km e 5 km para a comunidade e a Guarda Municipal. Também será premiada a maior equipe ou assessoria.

Edição n.º 1436. Foto: Carlos Poly.