Inscrições para a etapa Novonesis do Circuito de Corridas das Indústrias encerram na quinta (18)

As inscrições para a etapa Novonesis do Circuito de Corridas das Indústrias estão abertas e podem ser realizadas até a próxima quinta-feira, dia 18 de julho. Serão cinco etapas no circuito completo e a primeira acontecerá em Araucária, próximo a empresa Novonesis, no dia 28 de julho. São duas modalidades para inscrição: 5km (corrida e caminhada, para participantes a partir de 17 anos) e 10km (corrida a partir de 18 anos).

As inscrições para a corrida podem ser realizadas nas lojas da Procorrer ou pelo site Ticket Sports (https://bit.ly/corridasdasindustrias_novonesis_2024), no valor de R$85 (industriários) a R$105 (comunidade). Este ano também será possível realizar inscrição de grupos de corredores através de empresas/equipes com um valor reduzido de R$95 por atleta, para um mínimo de 10 inscritos no mesmo ato. Idosos têm 50% de desconto.

A entrega dos kits contendo camiseta, chip e indicativo de utilização, numeral de corrida e alfinetes, será realizada exclusivamente na loja Procorrer, localizada na Avenida Vicente Machado, 318, Centro, em Curitiba, no sábado (27) que antecede a prova, das 10h às 16h.

A largada da primeira etapa será às 8h da manhã no estacionamento da Novonesis, na Rua Professor Francisco Ribeiro, 683, em Araucária. Este ano o circuito completo é composto por cinco corridas. Além da etapa Novonesis, outras estão marcadas até o fim do ano: Bosch (setembro), Copel (outubro), Volvo (novembro) e Renault (dezembro).