Inscrições para acorrida de obstáculos Pé Na Lama estão abertas e vagas são limitadas

Quem gosta de aventuras e desafios, não pode perder a chance de participar da corrida Pé Na Lama 2024. Anote na sua agenda e chame os amigos para participar também, pois essa corrida repleta de obstáculos acontecerá no dia 18 de agosto. A largada será em Mandirituba, porém com percurso na divisa daquele município com as cidades de Araucária e Fazenda Rio Grande.

Serão 35 obstáculos de pura adrenalina, com terrenos irregulares, rios, banhados, muita lama, bloqueios de madeira, cordas e muito mais. A corrida terá por volta de 5 largadas, sendo a primeira às 8h, e as outras com intervalos de 15 minutos. Ao todo, o percurso terá 5 km, mas poderá sofrer alteração.

Inscrições

A corrida Pé Na Lama possui o limite de inscrições de 500 participantes, para garantir a segurança dos atletas. O valor da inscrição é de R$ 150,00 + taxa de serviço. Além disso, o participante terá acesso a um kit com camiseta temática da corrida, chip e número de inscrição, e guia de dicas e instruções.

Para participar, é preciso realizar a inscrição até às 23h59 do dia 15 de agosto. Também é necessário concordar com o regulamento e com o termo de responsabilidade, e apresentar o comprovante de inscrição e o termo de responsabilidade assinados na retirada do kit. Os organizadores ressaltam que a data e o local de retirada do kit serão divulgados com antecedência no Instagram @penalama_trailrun.

Regras

O participante deverá prestar atenção às regras do evento, que visam oferecer aos atletas uma corrida mais segura e divertida. Por exemplo, não será permitido ultrapassar as linhas de demarcação em todo o percurso; não será permitido desviar dos obstáculos; o atleta deverá realizar cada obstáculo de maneira correta e proposta, conforme instruções e marcações; caso não seja possível realizar o obstáculo, o participante terá que realizar o percurso alternativo ou pagar uma punição mediante controle e instrução da equipe de staffs.

Os organizadores também pedem para que todos os participantes mantenham o respeito e cordialidade com a equipe de staffs e os outros atletas, e caso isso não ocorra, deverão pagar uma punição com o risco de desclassificação da corrida.

Em toda a prova, várias pessoas da equipe de staffs estarão espalhadas, com o objetivo de orientar os participantes a não se aglomerarem nos obstáculos e a realizarem cada prova de maneira correta. Além de estarem à disposição dos atletas para qualquer tipo de imprevisto.

Serviço

As inscrições devem ser realizadas no site www.penalama.com.br. Para mais informações, acesse o Instagram @penalama_trailrun.