Inscrições para atividades da SMEL já estão disponíveis

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) liberou as inscrições para atividades física e esportivas gratuitas. Serão mais de 2.500 vagas disponíveis entre as modalidades, para crianças de a partir de 6 anos, adultos e idosos. Está previsto para as aulas iniciarem no dia 17 de fevereiro.

Cada faixa etária possui modalidades específicas disponíveis. Para crianças de 6 a 16 anos, as aulas são: basquetebol, futebol, futsal, handebol, voleibol, capoeira, judô, jiu-jitsu, karatê, ginástica rítmica e xadrez.

Para pessoas com mais de 14 anos, as modalidades não atribuem as atividades esportivas, mas sim de lazer e qualidade de vida, como ginástica, alongamento, jump, treinamento funcional, ritmos, ginástica funcional e musculação. No caso de pessoas idosas, as vagas são para o Projeto Vida e Movimento, que disponibilizam atividades de basquete, handebol, peteca e voleibol.

A SMEL declara que não terá reserva de vagas ou rematrícula, ou seja, pessoas que praticavam as atividades nos anos anteriores, devem realizar um novo cadastro, com lista de espera disponível caso o número de interessados ultrapasse as vagas.

As inscrições devem ser realizadas de forma online, onde no formulário informa os horários em que as atividades estarão disponíveis, de acordo com o período e o núcleo onde ocorrerá. Após o cadastro ser realizado pelo link (CLIQUE AQUI), a distribuição de vagas para as modalidades será feita por ordem de inscrição.

A secretaria entrará em contato com os selecionados para a finalização da matrícula entre os dias 12 e 14 de fevereiro, por WhatsApp e e-mail, com informações sobre como entregar os documentos necessários. A lista da documentação pode ser acessa pelo link (CLIQUE AQUI).

Caso houver dificuldades em realizar o cadastro online, a SMEL estará atendendo presencialmente até o dia 07 de fevereiro, nos seguintes locais: Ginásio Joval de Paula Souza, localizado no Parque Cachoeira, com atendimento das 7h às 12h, e das 13h às 20h30; Núcleo Thomaz Coelho, localizado na Praça Alberto Markovicz, e no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), na rua Beija-Flor, 1531, sendo o atendimento nos dois lugares das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Locais de atividades

Centro de Treinamento Ginástica Rítmica: ginástica rítmica

Núcleo Berneck: handebol e voleibol

Estádio Municipal Emílio Gunha (CSU): futebol

Núcleo ASPMA: xadrez

Núcleo Centro Dia: basquetebol e voleibol

Núcleo CEU: capoeira, futsal, handebol, judô, voleibol

Núcleo Parque Cachoeira: basquetebol, handebol, karatê, capoeira, jiu-jitsu, voleibol, futsal, judô e vôlei de praia

Núcleo Planalto: capoeira, futsal, jiu-jitsu, karatê, judô e voleibol

Núcleo Thomaz Coelho: futebol e voleibol

Núcleo Tropical: futebol

Núcleo Tupy: capoeira, futebol, karatê, jiu-jitsu e judô

Edição n.º 1451.