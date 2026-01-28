O Projeto ‘Plástico com Futuro’ é uma iniciativa que busca levar educação ambiental para a comunidade, promovendo soluções práticas e sustentáveis acerca do ciclo do plástico. Atividades voltadas para essa missão são oferecidas gratuitamente para a população, principalmente para as pessoas que vivem no bairro Estação.

Essas atividades são gratuitas e vão acontecer todos os sábados, entre os meses de janeiro e março, das 9h às 12h. As inscrições para essas ações estão disponíveis e podem ser realizadas de forma online através do formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5yGCpSH4vG4oUS29zu6Msg_cDXCax9hSsF5DPdKLRDTUTlg/viewform?usp=header

O projeto tem como objetivo principal promover a educação ambiental, com ênfase no uso consciente, reaproveitamento e destinação adequada de resíduos plásticos, por meio de ações formativas e oficinas práticas realizadas junto à comunidade local.

A abertura oficial do projeto ocorreu no dia 17 de janeiro, e reuniu representantes de associações de moradores e marcou o início das ações formativas no território. A primeira etapa, ficou marcada com a preparação de garrafas PET para as oficinas de Telhado PET, que serão usadas na horta comunitária da região.

Durante o encontro, a educadora ambiental Ana Luiza Kriger de Paiva destacou a educação ambiental como uma ferramenta fundamental para a construção de boas práticas e para a multiplicação de conhecimentos dentro da comunidade. Na sequência, o bioconstrutor Biophillick apresentou os encaminhamentos técnicos iniciais para as oficinas de produção de telhados com garrafas PET e para a construção de um coletor de recicláveis comunitário, no formato da capivara, animal símbolo da região.

Ao longo do projeto, os participantes terão acesso a: Formações em Educação Ambiental; Oficinas práticas de produção e instalação de Telhado PET, utilizando garrafas descartadas; Atividades de mobilização comunitária para arrecadação de garrafas PET e embalagens de poliamida; e Oficinas para produção coletiva de um coletor de recicláveis comunitário, com caráter educativo.

Ao final das oficinas, os participantes receberão certificado de participação.
O projeto é realizado pela OSCIP Ecolmeia e conta com patrocínio da BASF.

As inscrições estão abertas, com vagas limitadas, e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário online. As vagas são oferecidas para toda a comunidade, principalmente para moradores do bairro Estação, que é onde as atividades acontecerão.

Edição n.º 1499. Victória Malinowski.