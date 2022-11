Inscrições para brincar na pista de patinação no gelo da Praça da Bíblia começam dia 14 de novembro

Uma das atrações do 2º Natal Iluminado de Araucária será o evento “Aventura Congelante”, que é a patinação em pista de gelo natural na Praça da Bíblia. A patinação será gratuita e aberta a toda a comunidade. Porém, para participar é preciso realizar inscrição antecipada no site da Prefeitura.

Entenda como vai acontecer e quais as regras para participação:

– A pista de patinação estará aberta ao público entre os dias 18 de novembro e 23 de dezembro, iniciando no fim da tarde até a noite.

– As inscrições serão abertas semanalmente:

inscrições para a semana de 18/11 a 26/11 serão abertas no dia 14/11;

inscrições para a semana de 27/11 a 03/12 serão abertas no dia 21/11;

inscrições para a semana de 04/12 a 10/11 serão abertas no dia 28/11;

inscrições para a semana de 11/12 a 17/12 serão abertas no dia 05/12;

inscrições para a semana de 18/12 a 23/12 serão abertas no dia 12/12.

– Em breve será divulgado no site e redes sociais oficiais da Prefeitura o link para inscrições;

– Para realizar a inscrição, é preciso ter cadastro no site da Prefeitura. Então, se você já possui cadastro no Autoatendimento, fique tranquilo, pois é só aguardar a data para tentar garantir sua vaga na pista de gelo. Se você ainda não possui o cadastro, a recomendação é que você o faça o quanto, pois ele leva algumas horas para ser aprovado. Novos cadastros podem ser feitos na página inicial do site (veja imagem abaixo);

Algumas regras para brincar na pista de patinação!

– O participante deverá estar de acordo com o Termo de Ciência e Responsabilidade, o qual estará disponível para aceite no ato da inscrição.

– Poderão participar adultos e crianças a partir de 5 anos.

– Patinadores menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

– O pai, mãe ou responsável poderá realizar a sua própria inscrição e a de mais de uma criança. Se houver, por exemplo, dois filhos, basta realizar duas inscrições (uma para cada criança).

– A pista terá capacidade para até 30 patinadores simultaneamente e cada pessoa poderá permanecer patinando por até 30 minutos.

– Será obrigatório o uso de meias com altura acima das canelas e também é aconselhável o uso de calças jeans.

– Serão fornecidos kits de equipamentos de segurança e patins.

– Apesar de ser um esporte muito divertido, é preciso ouvir atentamente as instruções do monitor e respeitar as regras da pista para evitar acidentes.