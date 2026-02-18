As inscrições para o Coral Municipal e cursos livres ofertados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) já estão disponíveis e podem ser realizadas até às 17h do dia 20 de fevereiro. O edital foi publicado no dia 12 e está disponível no Diário Oficial do Município.

Há vagas para Coral Municipal, Dança Moderna, Dança Jazz, Dança do Ventre, Desenho, Fusing Vidro, Pintura em Tela, Teatro, Teclado e Violão. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online, através do formulário que está disponível pelo link: https://forms.gle/CrFh9TVuNBbWUPeb7.

As vagas serão ocupadas por ordem de preenchimento dos formulários até atingir a capacidade de cada turma, as que excederem este limite entram na lista de espera. Ressaltando que a falta de documentos ou informações obrigatórias no formulário resultam no indeferimento da matrícula.

Para os interessados que não possuírem acesso à internet, podem buscar atendimento presencial na Casa da Cultura, localizada na Praça Dr. Vicente Machado, n°258, com horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para mais informações, como locais dos cursos, dias, horários e quantidade de vagas disponíveis, estão no edital. A Prefeitura enfatiza que é muito importante que os interessados leiam o documento completo para conhecerem todo o processo.

O edital está disponível pelo link: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/3019/texto/276999. Para mais detalhes, basta entrar em contato pelo número de WhatsApp (41) 3614-7637, do setor de Cursos da SMCT.