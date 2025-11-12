A contagem regressiva começou: estão chegando ao fim as inscrições para a final do Circuito Procorrer 2025, evento que será realizado no dia 16 de novembro, no Parque Cachoeira. A etapa final acontece junto com a tradicional Corrida e Caminhada de Araucária, promovida pela Unifacear.

Ao longo do ano, o Circuito Procorrer reuniu milhares de atletas em várias etapas, incentivando a prática esportiva e difundindo a corrida de rua na região. Agora, na última prova do calendário, os atletas mais bem colocados no ranking se encontram para decidir quem será o campeão de 2025.

Mesmo sendo a etapa final do circuito, o evento é aberto ao público em geral. Isso significa que qualquer pessoa pode se inscrever e participar da corrida, independentemente de estar ou não na disputa pelo ranking do circuito. Além disso, a inscrição é única: ao garantir a participação, o corredor está automaticamente inscrito tanto na final do Circuito Procorrer quanto na Corrida e Caminhada de Araucária.

A corrida terá categorias a partir de 14 anos e haverá premiação com troféus para os 5 primeiros colocados masculinos e femininos, e para os primeiros colocados por categoria. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de novembro, no link https://www.ticketsports.com.br/e/final-do-circuito-procorrer-corrida-e-caminhada-de-araucaria-74098