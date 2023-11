Inscrições para curso de Assistente Administrativo serão liberadas na próxima semana

A partir da próxima quinta-feira, 16 de novembro, a Prefeitura de Araucária irá liberar inscrições para curso gratuito de Assistente Administrativo. As matrículas poderão ser realizadas na Agência do Trabalhador.

Tendo como objetivo promover diversas capacitações e com foco no mercado de trabalho, as aulas serão oferecidas pelo SENAC, através de aquisição da Secretaria de Trabalho e Emprego (SMTE).

Ao todo serão liberadas 30 vagas, que serão preenchidas conforme a ordem de chegada. O horário do curso de 160 horas será das 18h40 às 21h40 no SINE.

Os pré-requisitos para realizar a matrícula, são:

Morar em Araucária.

Ter no mínimo 15 anos e ter concluído o 1° ano do Ensino Médio.

Levar CPF, RG, comprovante de endereço e histórico escolar ou declaração de escolaridade.

Agência do Trabalhador

O horário de atendimento da Agência do Trabalhador de Araucária é das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30, e está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333. Sabiá.

Para qualquer informação adicional, entrar em contato com o telefone / WhatsApp: 3614-1650.