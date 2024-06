Inscrições para curso gratuito de Excel Básico serão nesta quarta (19)

Em parceria com o SENAR, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) irá liberar as inscrições para o curso gratuito de Excel Básico, nesta quarta-feira, 19 de junho.

Com o total de 16 horas de curso, as aulas serão realizadas entre os dias 24 a 27 de junho. Serão duas turmas com 15 vagas para cada, onde a primeira será no período da tarde das 13h às 17h, e a outra no turno da noite das 18h às 22h.

Os pré-requisitos para realizar a inscrição, são: ser morador de Araucária, ter 14 anos ou mais, com escolaridade de ensino fundamental incompleto. Para efetuar a matrícula, é preciso levar os seguintes documentos originais: RG, CPF e comprovante de endereço. Candidatos menores de idade devem ir acompanhados de um responsável.

As inscrições serão realizadas presencialmente na sede do SINE, sendo por ordem de chegada na recepção e com distribuição de uma senha por pessoa. Os alunos que precisarem de isenção na tarifa de ônibus para frequentarem as aulas, devem solicitar o benefício na SMTE no momento da matrícula.

Serviço

A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 12 e das 13h às 17h. Para informações adicionais ou em caso de dúvidas, entrar em contato com o telefone/WhatsApp (41) 3614-1650. Além disso, o SINE também está atendendo pelo Instagram @sinearaucaria_oficial.