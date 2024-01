Inscrições para curso gratuito de Excel será nesta quinta (25) na Agência do Trabalhador

Nesta quinta-feira, 25 de janeiro, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego abrirá inscrições para curso gratuito de Excel de nível básico ao intermediário, apenas para moradores de Araucária.

As matrículas serão realizadas de acordo com a ordem de chegada na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, n° 333, bairro Sabiá. Os interessados deverão levar CPF, RG e comprovante de endereço, e o pré-requisito é ter no mínimo 14 anos, e ter o ensino fundamental completo ou incompleto.

Ao todo serão duas turmas, sendo 15 vagas para cada. As aulas, que terão a duração de 40 horas, irão ocorrer de segunda a sexta-feira, do dia 29/01/2024 até o dia 09/02/2024. A primeira turma será no período da manhã, das 8h às 12h, e a segunda será no turno da tarde, das 13h às 17h.

Além disso, no momento da inscrição, o aluno poderá solicitar a gratuidade no transporte coletivo na hora de ir assistir às aulas.

O objetivo do curso é auxiliar que o aluno conheça a potencialidade e versatilidade do aplicativo Excel; a estrutura básica de uma planilha eletrônica; as principais e mais usadas funções e fórmulas do Excel; aprenda a manipular dados, formatar planilha e gerar gráficos.

A Agência do Trabalhador abre das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.