Inscrições para curso gratuito de Inspetor Escolar começam na segunda (26)

Na próxima segunda-feira, 26 de fevereiro, a Prefeitura de Araucária irá abrir inscrições para curso gratuito de Inspetor Escolar. As matrículas poderão ser realizadas presencialmente no SINE de Araucária, onde a forma de atendimento será por distribuição de senha por ordem de chagada na recepção.

Ao todos serão 40 vagas, e os interessados precisam ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. As aulas serão realizadas no SINE, toda quarta e quinta-feira, do dia 28/02/2024 ao dia 09/05/2024, das 19h às 22h.

Os alunos já matriculados poderão solicitar isenção da tarifa no transporte coletivo da TRIAR para frequentar as aulas. Os interessados nas vagas deverão ir até o SINE apresentar o CPF, RG, comprovante de endereço e histórico escolar do fundamento completo. Sem os documentos originais, a matrícula não será realizada.

Conteúdo programático: Fundamentos da Educação; Legislação; Ética e Liderança; Comunicação e Linguagem; Psicologia da Educação; Educação Inclusiva; Educação e Diversidade; História Afro Brasileira Lei n.º10.639; Primeiros Socorros; Brigada Escolar; Rotinas de Inspetor Escolar; Estágio de observação e Projeto de Imersão e Relatório de Estágio.

O Sine de Araucária está localizado na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.