Inscrições para curso gratuito de manutenção de computadores abrem na segunda-feira (09)

Na próxima segunda-feira (09), a partir das 7h30, a Prefeitura de Araucária abrirá inscrições para o curso gratuito de Manutenção Básica de Computadores. Como são 20 vagas, orienta-se que os interessados se dirijam ao SINE tão logo Nice o expediente da Agência do Trabalhador.







As aulas terão início dia 16 de janeiro e acontecerão no próprio SINE. O curso acontecerá semanalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, totalizando uma carga horária de 36h. Ao término, será emitido certificado de conclusão.

Para efetivar a matrícula, é necessário ter 14 anos ou mais, ter pelo menos o ensino fundamental completo ou estar cursando o 9º ano. Além disso, é preciso levar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante/declaração de escolaridade.

É importante lembrar que alunos de cursos profissionalizantes disponibilizados pela SMTE são isentos do pagamento da tarifa do TRIAR, conforme instituído pela Lei Municipal nº 3545/2019. Este benefício chama-se Passe Qualificação e pode ser solicitado no ato da matrícula, sendo válido enquanto o curso estiver em andamento.