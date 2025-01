Inscrições para cursos de idiomas gratuito estão abertas

Três cursos de idiomas serão disponibilizados gratuitamente. As aulas acontecerão no Colégio Estadual Fazenda Velha e não precisa ser estudante da instituição para participar.

Os cursos oferecidos, são: Língua Espanhola, LIBRAS e Língua Portuguesa para Falantes de Outras Línguas (PFOL). Qualquer pessoa com mais de 14 anos poderá participar, basta ter a disponibilidade para comparecer nas aulas, que acontecerá das 18h20 às 20h.

Os professores que ensinarão os alunos são docentes da rede estadual. Cada curso terá quatro aulas por semanas, sendo divididas em dois dias.

Os cursos de Língua Espanhola e de LIBRAS serão realizados às segundas e quartas-feiras. Já o curso de Língua Portuguesa para falantes de outros idiomas será às terças e quintas-feiras.

“Nossa comunidade conta com muitos imigrantes, em especial, venezuelanos, então a ideia é situá-los no contexto da Língua Portuguesa para melhorar a comunicação com falantes nativos de português e ter novas possibilidades no mercado de trabalho”, explica a coordenação do projeto.

As aulas serão executadas com módulos, onde cada semestre será estudado um módulo. O curso de Língua Espanhola durará quatro semestre, de LIBRAS e PFOL em dois semestres.

A coordenação informa que, para realizar a inscrição, é preciso comparecer na secretaria do Colégio Fazenda Velha, das 08h às 17h, com RG, CPF e comprovantes de residência (de preferência Copel ou Sanepar) em mãos. As inscrições estão disponíveis para até o dia 31 de janeiro.

Serviço

O Colégio Estadual Fazenda Velha está localizado na rua Dr. Vital Brasil, 830, no bairro Estação. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo WhatsApp da escola: (41) 3643-3279 ou diretamente na secretaria do Colégio, ou pelo e-mail aucfazendavelha@escola.pr.gov.br.

Edição n.º 1447. Victória Malinowski.