A data limite para a inscrição para o estágio na Prefeitura de Araucária vai até sexta-feira, 23 de janeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do CIEE/PR (www.cieepr.org.br). O estágio não obrigatório tem bolsa-auxílio que varia de R$708,07 a R$1.416,12. A convocação de aprovados acontece conforme a necessidade da Prefeitura.

As oportunidades estão disponíveis para estudantes de Nível Médio, Profissionalizante em Nível Médio e Nível Superior, abrangendo diversas áreas de atuação. Os requisitos são:

Ensino médio: Estar cursando Ensino Médio Regular ou EJA, Ensino Médio com Formação de Docentes/Magistério

Técnico: Estar cursando Administração, Técnico em Enfermagem ou Técnico em Informática.

Superior: Estar cursando Administração, Agronomia, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia, Comunicação, Contabilidade, Dança, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, História, Informática, Medicina Veterinária, Música, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Teatro ou Turismo.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do CIEE/PR (www.cieepr.org.br), na aba “estudantes” > “processo seletivo especial – estágio” > “Processos Seletivos Abertos” > localizar o processo para a Prefeitura de Araucária > “inscrever” (no final da página) e efetivar a inscrição.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova on-line agendada para o dia 02 de fevereiro. Dúvidas e informações adicionais sobre o processo de inscrição podem ser esclarecidas diretamente pelo CIEE, por meio do telefone (41) 3313-4325.

É muito importante que o candidato leia todo o edital para ter acesso a todos os detalhes. O edital completo, com as informações sobre as áreas disponíveis, carga horária, requisitos e bolsa-auxílio, pode ser acessado neste link: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/2966/texto/274327.