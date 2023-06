Inscrições para o concurso da Rainha do Rally Araucária 2023 iniciam na sexta-feira (30)

A quarta etapa do Rally Araucária – Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, já tem data marcada: dias 28, 29 e 30 de julho. E um dos momentos mais esperados para este evento é o concurso que antecede o evento, que irá escolher a Rainha do Rally. Realizada pela jornalista Gabi Rocha, e edição deste ano terá as inscrições abertas na próxima sexta-feira (30/06) e seguem até o dia 10/07.

Interessadas deverão preencher o formulário disponível no link: Clique aqui. O valor da taxa de inscrição é R$ 30,00 e os requisitos exigidos são: ser mulher, não ter ligações de parentesco de primeiro grau com os integrantes da organização e produção do concurso; ter 18 anos completos ou mais.

A vencedora do concurso ganhará um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 + faixa + coroa + macacão especial do Rally, a 1ª Princesa ganhará R$ 500,00 + faixa + macacão especial do Rally e a 2ª Princesa ganhará R$ 250,00 + faixa + macacão especial do Rally.

Escolha das candidatas

A escolha da vencedora se dará em duas etapas: a primeira fase será a avaliação da foto enviada pela candidata juntamente com a inscrição. As 6 candidatas mais bem votadas participarão da etapa final que será uma entrevista com a comissão organizadora e jurados que irão avaliar os quesitos beleza, simpatia e desenvoltura para a escolha da Rainha e das duas Princesas.

Mais informações sobre o concurso para Rainha do Rally Araucária 2023 poderão ser obtidas pelo fone (41) 99676-2761.

Edição n. 1369