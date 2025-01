Inscrições para o Cursinho Popular AJA ficarão disponíveis até o dia 31/01

As inscrições para o Cursinho Popular AJA estão abertas para os estudantes que vão prestar o vestibular e o ENEM em 2025. O projeto é voltado para pessoas de baixa renda, que não possuem acesso a um cursinho particular.

Neste ano, será realizada a 5ª edição do projeto, com as aulas previstas para iniciarem no dia 15 de fevereiro presencialmente em Araucária, sendo no sábado e domingo, das 8h40 às 17h20.

Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas que serão selecionadas com base na necessidade de cada pessoa. Devido a isso, a coordenação do PopAJA pede para que as pessoas interessadas preencham um formulário, onde devem colocar os dados pessoais e algumas informações adicionais.

As inscrições ficarão abertas até o dia 31 de janeiro, às 12h. Os selecionados serão comunicados pelo WhatsApp, mas o resultado também será publicado nas redes sociais do projeto. Em caso de dúvida, entrar em contato pelo Instagram @cursinhopopularaja. Para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.gle/FWWtKxrUkGaEKdkZ8.

Edição n.º 1447. Victória Malinowski.