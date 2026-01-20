Realizar o sonho de ingressar na universidade pode estar mais perto do que você imagina. O Cursinho Popular AJA 2026, que irá prepará-lo para enfrentar o ENEM ou o vestibular, está com as inscrições abertas. O cursinho é voltado aos estudantes que não possuem condições de bancar cursinhos pagos. As aulas presenciais iniciam no dia 28 de fevereiro, das 8h40 às 17h20, são totalmente gratuitas e acontecem aos sábados e domingos, no centro de Araucária.

A Associação Juventude Araucariense, mentora da iniciativa, afirma que a procura é grande e as vagas são limitadas, sendo assim, é aconselhável se inscrever o quanto antes. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/JfeUp885SJRbNohr8 até o dia 31 de janeiro (sexta-feira), às 12h. “Vamos distribuir 150 vagas de acordo com a necessidade de cada aluno, por isso, preencha as informações solicitadas de forma correta”, orienta Jeane Islena Vasilewski, presidente da entidade.

A lista com os nomes dos alunos selecionados será divulgada no Instagram do @cursinhopopularaja.

Quem ainda tiver dúvidas poderá mandar um direct que a equipe do cursinho irá responder.

O AJA também está convidando professores de todas as disciplinas para que possam reforçar o time de voluntários. Interessados em fazer parte desse projeto podem entrar em contato pelo Instagram.

SOBRE O CURSINHO

O Cursinho Popular AJA existe há quase seis anos e nesse período atendeu milhares de alunos, sendo mais de 300 já aprovados nas mais diversas instituições de ensino superior e com ótimas notas obtidas na prova do ENEM.

Edição n.º 1498.