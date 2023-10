Inscrições para o curso de Comunicação Assertiva Aplicada a Vendas iniciam nesta quarta (18/10)

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), disponibilizou um curso gratuito de Comunicação Assertiva Aplicada a Vendas, que é realizada por profissionais do SENAC.

Ao todo serão 30 vagas com inscrições limitadas e por ordem de chegada, as matrículas serão realizadas a partir desta quarta-feira, 18 de outubro, na Agência do Trabalhador.

Os pré-requisitos para efetuar a inscrições, é ter idade mínima de 16 anos, ter realizado pelo menos o 2° ano do Ensino Médio, e morar em Araucária.

É essencial levar os seguintes documentos para realizar a matrícula: RG, CPF, comprovante de endereço e histórico ou declaração de escolaridade.

O início do curso está marcado para o dia 23/10/2023, e a finalização está prevista para o dia 31/10/2023. As aulas serão de segunda a sexta-feira no SINE, Agência do Trabalhador de Araucária.

SINE

A Agência do Trabalhador de Araucária está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, bairro Sabiá. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h, e das 13h às 16h30.

Qualquer informação adicional entrar em contato como número 3643-4315.