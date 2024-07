Inscrições para o PROUNI já começaram e MEC faz alerta para sites falsos

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (PROUNI) iniciaram na terça-feira, 23 de julho. O programa, que está completando 20 anos em 2024, ocorre duas vezes ao ano e oferece bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de graduação em instituições educacionais privadas.

Neste ano, o Ministério da Educação (MEC) está oferecendo 15.469 bolsas para o Paraná, sendo 11.532 integrais e 3.937 parciais. As bolsas são distribuídas em 200 cursos entre as 76 instituições paranaenses participantes. Em Araucária, serão disponibilizadas bolsas para 81 cursos. As inscrições finalizam nesta sexta-feira, 26 de julho. O resultado da 1ª chamada será divulgado no dia 31 de julho, e da 2ª chamada no dia 28 de agosto. Para a lista de espera, os alunos podem manifestar interesse entre os dias 9 e 10 de setembro, com o resultado sendo divulgado no dia 13 do mesmo mês.

Para realizar a inscrição, basta acessar o site do gov.br através do link: acessounico.mec.gov.br/prouni. Ressaltando que a inscrição é gratuita, e para conseguir participar do PROUNI, o estudante precisa ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2022.

Golpe

O Ministério da Educação (MEC) alerta os estudantes para o momento em que forem efetuar o cadastro, já que golpistas criaram um site falso e estão se passando pelos canais oficiais do Governo Federal, cobrando uma quantia para a conclusão da inscrição. Como dito anteriormente, a participação do PROUNI é feita de forma gratuita.

O site está solicitando as informações oficiais dos participantes, e ao finalizar, cobrando um valor ao gerar um boleto. Além disso, está sendo enviada uma mensagem, onde os golpistas pressionam o estudante a pagar o valor cobrado, sob a ameaça de eliminação desta e das próximas edições do Enem.

A Polícia Federal já está investigando a situação. O Ministério da Educação (MEC) ressalta a importância dos estudantes verificarem a veracidade dos sites, e tomarem cuidado ao fornecerem informações pessoais e ao realizarem pagamentos. O MEC também orienta que os candidatos denunciem qualquer suspeita, ou caso tenham sido vítimas do golpe.