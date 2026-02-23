Crianças e adolescentes da região do CRAS Califórnia e CRAS Industrial podem participar de atividades que ocorrem por meio do Programa Agentes da Cidadania.

No CRAS Califórnia, as atividades ofertadas são contação de histórias (6 a 9 anos), videoblog (para jovens com interesse em literatura), desenho HQ (11 a 13 anos) e Arte de Brincar (7 a 12 anos).

No CRAS Industrial, as oportunidades são para o “Raízes do Saber”, uma oficina com atividades como expressão corporal, aulas de desenho, contação de histórias e jardinagem. Essa oficina é para pessoas de 7 a 12 anos.

Segundo a SMAS, a iniciativa fortalece a autonomia juvenil, estimula a responsabilidade social, amplia oportunidades para crianças e adolescentes e contribui para a prevenção de situações de risco social, consolidando a juventude como agente de transformação comunitária.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas diretamente nas unidades de referência: CRAS Califórnia, Rua Beija-Flor, nº 1531 – Telefone: (41) 3614-1768 ou CRAS Industrial, Rua Gralha-Azul, nº 485 – Capela Velha – Telefone: (41) 3614-1730. Para participar das oficinas, os interessados devem ser moradores do território de abrangência da unidade. As atividades já foram iniciadas, porém há vagas para novos participantes.

Agentes da Cidadania

O Programa Agentes da Cidadania seleciona participantes atendidos pelas unidades para que planejem e executem oficinas abertas à comunidade, tornando-se multiplicadores e protagonistas de ações em seus territórios. As atividades têm duração de 12 meses e podem ser prorrogadas por igual período. Os jovens que executam o programa contam com auxílio mensal de R$400 das ações. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado e contemplou o município de Araucária em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na política pública voltada à juventude.