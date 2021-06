Inscrições para Pops League Araucária no Cartola F.C. seguem abertas. Veja quem mitou na primeira rodada

O Brasileirão entra em sua segunda rodada neste final de semana e, aos poucos, a turma que joga Cartola F.C. começa a traçar a melhor estratégia para não fazer feio no jogo.

E como Araucária não pode ficar de fora do Cartola F.C., a partir deste ano quem gosta do game pode se inscrever para participar da Pops League Araucária, o liga que o jornal O Popular do Paraná montou para tirar a limpo quem é mito mesmo e quem é perna de pau.

Além de entreter a galera, a Pops League vai premiar os melhores de cada mês, o melhor de cada um dos turnos e, claro, os mais bem posicionados ao final do campeonato. O campeão da Liga ainda estampará a capa do jornal O Popular. Afinal, o grande mitador de Araucária merece ter sua glória eternizada.

Além das premiações fixas, haverá premiações para os melhores de algumas rodadas.

Como faço para participar?

Para brincar, você só precisa acessar o seu Cartola FC, ir ao menu “Competições” e digitar o nome do nosso campeonato, que é “Pops League Araucária” e aguardar o presidente da Liga te aceitar.

Uma vez aceitos na Pops League, os cartoleiros terão que pagar uma taxa de R$ 20. Todo o valor arrecadado será revertido aos três mais bem colocados da competição. O primeiro colocado fica com 60% da grana. O segundo com 30%. O terceiro com 10%. A taxa de adesão deve ser transferida para o PIX 07846774000187 e o comprovante enviado para o whats 36142500

Sabris mitou na primeira rodada

Embora os cartoleiros ainda possam entrar na Pops League, o campeonato já começou e teve mitadora na primeira rodada. Sabris, o time da Sabrina, foi quem mais fez pontos entre aqueles que já estão na disputa.

Sabrina alcançou 83.15 pontos graças a dois grandes acertos. Ela escalou Thaciano, do Bahia, que – sabe-se lá como – fez 18 pontos. Hulk, do Atlético Mineiro, capitão do Sabris, também puxou o time de Sabrina pra ponta ao marcar 24.80, considerando a pontuação dobrada.

Patrocinadores

Como todo bom campeonato, tem excelentes patrocinadores, na Pops League Araucária não é diferente. A liga já conta com o apoio da VKR Empreendimentos, da Rede Fialla, da Rodrigues Doces, do O Boticário, da Cacau Show e da Móveis Kujawa.

O sexteto de ouro estampa a peita da Liga, que já está em produção e logo começará a ser sorteada entre os participantes Pops League.