Inscritos na Cohab devem atualizar o cadastro anualmente

Foto: Freepik

Todo ano os mutuários da Companhia Municipal de Habitação de Araucária (COHAB) devem atualizar seus cadastros para poder participar dos programas municipais da área. O procedimento pode ser realizado online inclusive (CLIQUE AQUI). A data de atualização consta no documento de inscrição. Antes mesmo desse prazo, pode ser solicitada a atualização cadastral devido a alguns motivos como: mudança de endereço, nascimento de filhos e alteração no padrão de rendimento.

Atualmente a COHAB Araucária tem cerca de 3 mil cadastros atualizados de pessoas interessadas nos programas e políticas de habitação. Os coordenadores do órgão estimam que haja cerca de 15 mil cadastros cancelados porque não foram atualizados.

Requisitos para se inscrever ou atualizar o cadastro:

– Morar no mínimo há dois anos em Araucária.

– Não ter imóvel no nome.

– Não ter sido atendido anteriormente por outros programas habitacionais.

Documentos necessários para inscrição

– RG, CPF e título de eleitor

– Certidão de estado civil (de nascimento, casamento ou divórcio)

– Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.

– Comprovante de residência

– Comprovante de renda – quem não tem vínculo empregatício e carteira assinada apenas declara o rendimento e se inscreve como autônomo.

*Se for casado precisa levar todos os dados do cônjuge.

– Mudança de endereço; (por exemplo, de solteiro para casado, mesmo que informalmente);

– Nascimento de filhos;

– Alteração no padrão de rendimento (promoção salarial com reajuste superior à correção inflacionária).

Em andamento

Os programas são direcionados conforme a faixa de renda dos mutuários. A Cohab tem projetos para a faixa 1 e também empreendimentos próprios da Cohab para faixas maiores – estes financiados pela Caixa Econômica Federal para aquisição de apartamentos (em execução no Boqueirão e Rua Jardineira). Já a lista de opções em andamento para os rendimentos menores inclui o Loteamento Jardim Viviane, Esperança II, Juruás, Boqueirão e Esperança III.

COHAB

A COHAB fica na Rua Bruno Cichon, n° 190, próximo à Igreja Matriz. Os horários de atendimento são das 8h às 12h e das 13h às 17 h e o telefone para esclarecimento de duvidas é o (41) 3031-3939.



Texto: PMA